Глава Республики Корея выразил надежду на укрепление сотрудничества с Туркменистаном

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён направил Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову поздравления по случаю Дня независимости, отметив, что надеется на укрепление сотрудничества между странами, сообщает TDH.

Туры по Туркменистану

«Примите мои искренние поздравления вам и вашему народу по случаю Дня независимости Туркменистана. Надеюсь, что доверие, дружественные отношения и сотрудничество, установленные между Республикой Корея и Туркменистаном, будут и впредь укрепляться, а дружба между нашими народами будет расти благодаря активным обменам», – говорится в сообщении.

Туркменистан 27 сентября отметил 34-ю годовщину независимости. В этот день по всей стране прошли праздничные мероприятия.