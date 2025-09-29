В Туркменабате отметили 250-летие поэта-полководца Сейитназара Сейди.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», мероприятие в формате творческой встречи прошло в Туркменском государственном педагогическом институте имени Сейитназара Сейди. В нём приняли участие преподаватели и студенты вуза, а также представители творческой интеллигенции.

Вначале студенты — члены вузовского литературного кружка «Поэтическое поколение» прочли собственные стихи, которые были тепло встречены участниками встречи.

Далее прозвучали выступления учёных, изучающих жизнь и творчество Сейитназара Сейди.

Во время творческой встречи были показаны видеозаписи, снятые во время экскурсии преподавателей, студентов и писателей к памятнику поэту, который находится в городе Гарабекевул, возле крепости Солтаннияз-бега.

Завершилось мероприятие литературно-музыкальной композицией «Эпоха, в которой жил Сейитназар Сейди», подготовленной студентами.

Как отмечает источник, в высшем учебном заведении, носящем имя поэта, ведутся научно-исследовательские работы по изучению жизни и творчества поэта-полководца.