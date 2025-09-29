В октябре в Ашхабаде пройдет заседание туркмено-российской Межправкомиссии

Очередное заседание Межправительственной комиссии Туркменистана и России по экономическому сотрудничеству состоится в середине октября в Ашхабаде. Об этом заявил посол РФ в Туркменистане Иван Волынкин.

«С учетом интенсивности двусторонних связей сегодня особенно важно сохранять и поддерживать достигнутую позитивную динамику. Этому будет способствовать и запланированное к проведению в Ашхабаде в середине октября этого года очередное заседание российско-туркменской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству», – написал Волынкин в поздравлении по случаю Дня независимости Туркменистана. Текст поздравления опубликовала пресс-служба посольства РФ в Ашхабаде.

По словам Волынкина, Российская Федерация одна из первых признала независимость Туркменистана и последовательно поддерживает его нейтральный статус на площадке ООН.

«В настоящее время уникальный внешнеполитический курс туркменского государства пользуется большим авторитетом на международной арене, содействует укреплению стабильности и безопасности как на региональном, так и на глобальном уровне. Именно Туркменистаном была предложена резолюция Генассамблеи ООН «2025 год Международный год мира и доверия», которая была единогласно одобрена мировым сообществом. Примечательно, что в текущем году ваша страна и вся планета живет и развивается под одним девизом, подчеркивающим созидательное и миролюбивое начало туркменского народа», – добавил дипломат.

Он отметил, что между Российской Федерацией и Туркменистаном существуют исторически сложившиеся братские связи.

«Наши страны ежегодно чествуют подвиг советского народа, внесшего решающий вклад в разгром фашизма. В юбилейную 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне мы с полной ответственностью заявляем, что именно наши предки спасли этот мир от скатывания в бездну зла и насилия. Следуя их заветам, мы помогаем и поддерживаем друг друга и в наши дни. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз выразить признательность руководству Туркменистана за деятельное участие в возвращении на Родину сотен российских граждан в условиях временного отсутствия прямого авиасообщения с Ираном», – подчеркнул посол.

По словам Волынкина, установленные между лидерами Туркменистана и России доверительные отношения гарантируют успешное развитие двусторонних связей.