Во Дворце «Döwletliler köşgi» в Ашхабаде прошло праздничное мероприятие

По случаю 34-й годовщины независимости Туркменистана во Дворце «Довлетлилер» имени Президента ОАЭ, шейха Заида бин Султана Аль-Нахайяна состоялось праздничное мероприятие, в котором приняли участие все воспитанники Дворца.

От имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова ребятам были отправлены широкий ассортимент фруктов, дыни, арбузы, а также сладости, сообщается на сайте Министерства образования.

Воспитанники Дворца Довлетлилер (Дворец детей-сирот) отвечают на эту отеческую заботу своим прекрасным образованием и образцовым воспитанием.