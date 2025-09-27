$670 за чашку: дубайский кофе побил мировой рекорд

Сеть кофеен Roasters из Дубая официально установила мировой рекорд, приготовив чашку кофе стоимостью $670, что сделало её самым дорогим напитком такого рода в истории, сообщает Daily Mail. Напиток был создан методом pour-over и подан в эксклюзивном хрустальном бокале ручной работы, а в его составе использовались редкие панамские зерна сорта Geisha с плантации Hacienda La Esmeralda, известные сложными фруктовыми, цветочными и цитрусовыми нотами. Для гостей кофе предлагался с тематическими десертами, вдохновлёнными образом гейши.

По данным СМИ, рекордная чашка стала возможной после громкой покупки на международном аукционе: всего через неделю после основания стартап Roasters приобрёл всю 20-килограммовую партию мытого кофе Geisha с этой плантации за $604 тысячи. Представитель Книги рекордов Гиннесса отметил, что этот результат устанавливает новый стандарт качества для кофе класса люкс во всём мире.