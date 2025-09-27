Филиал ПАО «Татнефть» в Туркменистане объявляет тендер по предоставлению бульдозера с экипажем

Филиал ПАО «Татнефть» в Туркменистане объявляет тендер №2025/36 в манатах Туркменистана на оказание услуги по предоставлению по предоставлению бульдозера с экипажем филиалу ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в Туркменистане, согласно техническому заданию

Для участия в тендере вам предлагается:

подать письменную заявку на электронную почту: KhalilulinBS@tatneft.tatar на официальном бланке претендента на имя директора филиала о желании участвовать в тендере, подписанную уполномоченным лицом и скреплённую печатью, с указанием полного названия участника, его правового статуса, страны регистрации и реквизитов (от компаний, зарегистрированных или имеющих банковские счета в офшорных зонах, заявки не принимаются);

техническое задание (спецификация) будет направлено по адресу, указанному в заявке;

Подать тендерное предложение (конверт «А» и «Б») в течение 7 (семи) рабочих дней со дня официального опубликования в газете «Nebit-Gaz» на сайте www.oilgas.gov.tm, но не позднее 18:00 часов.

Пакет коммерческих (тендерных) предложений должен быть представлен в конвертах в двух экземплярах (конверт «А» и конверт «Б»). Предложения, поступившие позже установленного выше срока, приниматься не будут.

Электронный адрес для подачи письменной заявки:

KhalilulinBS@tatneft.tatar

По организационным вопросам обращаться к инженеру МТО +993-222-6-43-66

По техническим вопросам обращаться к главному механику +993-62-74-18-80