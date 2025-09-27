Трамп надеется на расширение экономических возможностей с Туркменистаном

Президент США Дональд Трамп направил поздравительное послание Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю 34-й годовщины независимости страны, выразив надежду на углубление двустороннего партнерства, передает TDH.

«Надеюсь на дальнейшую совместную работу с вами по решению региональных вызовов, а также по расширению экономических возможностей во имя взаимного процветания наших государств», – говорится в послании американского лидера.

В поздравлении отмечается, что США высоко ценят отношения с Туркменистаном, установившиеся со времени обретения независимости. Трамп подтвердил «неизменную и твердую поддержку» суверенитета, территориальной целостности и независимости Туркменистана, а также выразил «глубокое уважение» к проводимой страной политике позитивного нейтралитета.

«Я искренне надеюсь, что в предстоящем году Соединённые Штаты и Туркменистан смогут ещё более укрепить и углубить наше партнёрство», – подчеркивается в послании.

Президент США пожелал туркменскому народу «дальнейших успехов и процветания».