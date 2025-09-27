Путин: развитие отношений РФ и Туркменистана отвечает интересам братских народов двух стран

Дальнейшее развитие стратегических отношений России и Туркменистана отвечает коренным интересам дружественных народов двух стран. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в поздравлении Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю Дня независимости страны, передает TDH.

«Уважаемый Сердар Гурбангулыевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Туркменистана – Дня независимости.

Под вашим руководством Туркменистан добивается впечатляющих успехов в экономической и социальной областях, укрепляет свои позиции на мировой арене.

Отношения углублённого стратегического партнёрства между нашими странами динамично развиваются во всех направлениях. И мы, конечно, продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Это, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов России и Туркменистана, идёт в русле обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии и в Каспийском регионе.

Искренне желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам – благополучия и процветания», – говорится в тексте поздравления.