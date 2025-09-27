Президент Туркменистана провел встречу с главой французской компании Bouygues

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял главу французской строительной компании Bouygues Мартена Буига, который прибыл в страну для участия в торжествах по случаю 34-й годовщины независимости, сообщает TDH.

Во встрече также приняли участие заместитель генерального директора Bouygues Эдвард Буиг, член совета правления компании Уильям Буиг и руководитель Bouygues Batiman International Пьер-Эрик Сен-Андре.

Французские бизнесмены поздравили Президента Туркменистана с 34-й годовщиной независимости страны, пожелав счастья, мира и благополучия туркменскому народу.

Глава государства отметил, что компания Bouygues уже многие годы успешно работает на туркменском рынке, зарекомендовав себя как надежный партнер, реализующий проекты в соответствии с международными стандартами качества и устойчивого развития.

Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что визит французских бизнесменов станет важным шагом на пути расширения двустороннего сотрудничества и определения новых направлений деятельности Bouygues в Туркменистане.

Как отмечалось на встрече, архитектурный облик Ашхабада ежегодно пополняется новыми объектами социально-культурного и общественного назначения. Столица продолжает динамично развиваться, укрепляя позиции центра регионального и глобального сотрудничества.

Компания Bouygues работает в Туркменистане более 30 лет. Президент отметил, что французская компания успешно выполняет взятые обязательства, демонстрируя высокий уровень ответственности. Реализуемые совместные проекты способствуют экономическому росту страны, укреплению строительного, инженерного и промышленного потенциала.

Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана рассмотреть новые предложения от французской компании.

Глава Bouygues Мартен Буиг выразил признательность за оказываемое доверие и заверил, что компания будет продолжать содействовать экономическому развитию Туркменистана.