Глава КНР призвал к построению «Сообщества единой судьбы» Китая и Туркменистана

Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное послание Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю 34-й годовщины независимости, призвав к построению «Сообщества единой судьбы Китая и Туркменистана», передает TDH.

«Китайская сторона готова совместно с туркменской стороной углублять политическое взаимодоверие, твёрдо поддерживать друг друга, содействовать сопряжению стратегий развития, продвигать инициативу «Один пояс, один путь», с целью построения Сообщества единой судьбы Китая и Туркменистана», – говорится в послании китайского лидера.

Си Цзиньпин отметил успешную реализацию стратегии «Эра Возрождения новой эпохи могущественного государства» под руководством Президента Туркменистана.

В послании отмечается, что с начала текущего года лидеры двух стран дважды проводили встречи, в ходе которых были достигнуты «важные договорённости по многогранному сотрудничеству» и определен «новый этап развития китайско-туркменских отношений».

«Китай как всесторонний стратегический партнёр, искренне радуется всем успехам Туркменистана», – подчеркивается в поздравлении.

Си Цзиньпин пожелал Туркменистану «развития и процветания», а его народу – «счастья и благополучия».