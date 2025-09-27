ГК «Туркменгаз» объявляет тендер на закупку общезаводского оборудования

Государственный концерн «Туркменгаз» объявляет открытый тендер №T/GAZ-23 на закупку материально-технических ресурсов для нужд ГК «Туркменгаз»

Лот №2 – Технологическое оборудование

Лот №2 – Общезаводское оборудование

Лот №3 – Электротехническая продукция, КИПиА

Вам предлагается по адресу: ГК «Туркменгаз»:

подать письменную заявку (от компаний, зарегистрированных или имеющих банковские счета в оффшорных зонах, заявки не принимаются) о желании участвовать в тендере с указанием полного названия участника, его правового статуса, страны регистрации и реквизитов;

ознакомиться с Законом Туркменистана «О тендерах на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд», с выпиской из «Правил проведения тендера» и перечнем документов, необходимых для участия в тендере;

получить спецификацию лотов, технические требования и основные условия контракта;

получить счет на оплату средств, в размере 500 (пятьсот) долларов США или эквивалент в манатах (без учета НДС и банковских затрат) на один лот за участие в тендере на безвозмездной основе.

Всю необходимую информацию можно скачать по адресу: www.oilgas.gov.tm или получить по вышеуказанному адресу.

Тендерные предложения принимаются до 07.11.2025 года до 15.00 по местному времени.

Предложения, поступившие позже установленного выше срока, приниматься не будут. Счет для перечисления денежных средств будет указан при подаче письменной заявки.

Один запечатанный конверт с полным тендерным предложением (котировкой) заверенной мастичной печатью должен быть доставлен по вышеуказанному адресу с момента опубликования объявления и принимаются к рассмотрению после поступления денежных средств на счет. В тендерный конверт в обязательном порядке вложить электронный вариант анкеты, основных условий договора (в формате «Word») и технико-экономическую спецификацию (в формате «Excel»).

Телефоны для справок:

+993 12 40-37-39, +993 12 40-37-40

+993 12 40-37-41, +993 12 40-37-42

Факс:

+993 12 40-37-45

Электронные адреса:

info@turkmengaz.gov.tm

odum@turkmengaz.gov.tm