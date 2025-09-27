В Ашхабаде при участии Президента Туркменистана прошел праздничный концерт

В Ашхабаде, в Центре конгрессов «Mejlisler merkezi» при участии Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в честь 34-й годовщины независимости страны состоялся концерт деятелей культуры и мастеров искусств.

Мероприятие посетили также члены Правительства, главы аккредитованных в Туркменистане дипмиссий и международных организаций, почётные старейшины, представители министерств и ведомств, научной и творческой интеллигенции, вузов и СМИ, студенческая молодёжь. Также среди гостей были многочисленные иностранные гости, прибывшие в Ашхабад для участия в праздничных торжествах.

Программа концерта отличалась разнообразием жанров и премьерных номеров. День независимости – главный всенародный праздник, олицетворяющий рождение суверенного Туркменского государства, которое известено в мире как страна-миротворец.

Открыли праздничный концерт патриотические песни и композиции, а также прославляющие грандиозные успехи, достигнутые за годы независимости страны.

Во всём многообразии продемонстрировали своё мастерство известные творческие коллективы, солисты, звёзды туркменской эстрады и фольклорные ансамбли. Участие в столь знаменательный день в Государственном концерте для артистов стало высшей степенью признания их таланта.

Афиша концертов

В завершение праздничного концерта прозвучала песня «Garaşsyz Diýarly, Arkadagly Serdarly baky bagtyýar türkmen!» в исполнении всех участников концерта.