В Астане прошла культурная акция, посвящённая 34-летию независимости Туркменистана

Вчера в Астане у памятника великому туркменскому поэту и философу Махтумкули Фраги состоялась культурная акция, посвящённая 34-й годовщине провозглашения независимости Туркменистана.

Организована акция Посольством Туркменистана в Республике Казахстан при содействии Акимата города Астаны и общественных организаций, представляющих туркменскую диаспору. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В мероприятии приняли участие сотрудники Посольства, представители Акимата Астаны, туркменские студенты, обучающиеся в вузах Казахстана.

Посол Туркменистана в Республике Казахстан Б.Реджепов в своем приветственном слове подчеркнул значение дружбы и сотрудничества между двумя братскими народами.

В рамках акции состоялось возложение цветов к памятнику Махтумкули.

Праздничные акции провели также Консульский отдел Посольства Туркменистана в Алматы и Консульство в Актау. Яркие выступления туркменской молодёжи с национальным танцем «Куштдепди» прошли в самых красивых и знаковых местах Алматы и Актау. Танец, наполненный древними ритмами и самобытной хореографией, продемонстрировал богатство фольклорных традиций Туркменистана и был высоко оценён зрителями.