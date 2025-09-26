142 иностранца получили разрешение на проживание в Туркменистане

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе заседания Правительства страны 25 сентября подписал Постановление о предоставлении разрешения на проживание в Туркменистане 142 лицам.

Среди них граждане 7 государств и представители 15 национальностей.

Вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов говоря о работе по предоставлению разрешения на проживание в Туркменистане иностранным гражданам, отметил, что следуя благородным гуманистическим принципам предков, на сегодняшний день разрешение на проживание в стране было предоставлено 5 тысячам 152 зарубежным гражданам и лицам без гражданств, сообщает ТДХ.