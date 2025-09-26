Президент Туркменистана помиловал 225 осужденных

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о помиловании 225 осужденных граждан по случаю 34-й годовщины независимости страны. Об этом сообщает TDH.

Афиша концертов

Решение было принято на заседании Кабинета министров. Как отметил глава государства, помилование граждан, осужденных за совершенные преступления, но раскаивающихся в содеянном, является благородной традицией.

С докладом о результатах работы по подготовке предложений о помиловании выступил секретарь Государственного совета безопасности Бегенч Гундогдыев.

Президент поручил секретарю Госсовета безопасности и министру обороны совместно с руководителями правоохранительных органов организовать освобождение помилованных из мест заключения и их возвращение к семьям.

Сердар Бердымухамедов пожелал «добросовестно работать, искренне служить Родине и жить, пользуясь плодами своего труда».