В Туркменистане со скважины месторождения Атбай получен природный газ высокого качества

Недавно в Туркменистане получен промышленный приток природного газа из 241-й эксплуатационной скважины газоконденсатного месторождения Атбай в Центральных Каракумах.

Как сообщает ussatnews.com, буровики успешно выполнили работы на глубине 1200 метров. В результате взрывных операций в продуктивном слое на интервале 1104 — 1101 метров был получен природный газ, отличающийся высокой чистотой без сероводорода.

По оценкам данная эксплуатационная скважина ежедневно дает 215,9 тыс. куб. метров газа высокого качества.

Как отмечает источник, в данное время буровики управления «Türkmengazburawlaýyş» государственного концерна «Туркменгаз» продолжают свою работу на эксплуатационных скважинах 110, 231, 253, 260, 261, 263, 266 и 283 на газовом месторождении «Галкыныш» — одном из крупнейших в мире по объемам газовых запасов.