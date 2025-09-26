В Туркменистане пройдут международные встречи кардиологов, физиологов и онкологов

В рамках Международной выставки и научной конференции «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства» в Ашхабаде предусматривается проведение XI конгресса кардиологов тюркоязычных государств, Международного конгресса физиологов стран Центральной Азии и Международной конференции врачей-онкологов Евразийских государств.

Все эти мероприятия призваны содействовать развитию международного сотрудничества и обмену передовым опытом в таких сферах, как здравоохранение, спорт и образование. Об этом доложила вице-премьер Б.Ораздурдыева, говоря о ходе подготовки к форуму.

Как сообщалось, в выставке и форуме ожидается участие компаний, которые представят фармацевтическую продукцию, средства медицинского назначения, медтехнику и образовательные технологии, а также отечественных и зарубежных врачей, учёных, специалистов в области спорта.

В данной связи на рассмотрение главы государства было представлено соответствующее предложение.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в стране ведётся целенаправленная работа по развитию здравоохранения и спорта, совершенствованию образовательной деятельности, и поручил вице-премьеру должным образом подготовиться и на высоком уровне провести Международную выставку и научную конференцию «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства», сообщает ТДХ.