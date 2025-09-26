В Туркменистане пройдет международная выставка по здравоохранению, образованию и спорту

В Ашхабаде в ближайшее время пройдут Международная выставка и научная конференция «Здравоохранение, образование и спорт в эпоху Возрождения новой эры могущественного государства». О ходе подготовки к масштабным мероприятиям на очередном заседании Кабинета Министров в четверг доложила заместитель председателя правительства Байрамгуль Ораздурдыева.

Согласно отчёту вице-премьера, форум объединит производителей фармацевтической продукции, медицинского оборудования и образовательных технологий, а также отечественных и зарубежных врачей, учёных и спортивных специалистов. Об этом сообщают официальные СМИ Туркменистана.

Программой предусмотрены XI конгресс кардиологов тюркоязычных стран, Международный конгресс физиологов Центральной Азии и конференция врачей-онкологов Евразийских государств. Эти встречи направлены на укрепление международного сотрудничества и обмен передовым опытом в медицине, образовании и спорте.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул значимость форума для развития национальной системы здравоохранения, спорта и образования и поручил обеспечить его проведение на высоком уровне.

На очередном заседании Кабинета Министров был также рассмотрен ряд вопросов государственной жизни.