Банк Туркменистана предлагает новый депозит под 10% годовых

В честь празднования 34-летия независимости Туркменистана Акционерный коммерческий банк «Сенагат» предлагает гражданам страны новый срочный вклад под названием «Garaşsyzlygyň 34 ýyllygy» для выгодного размещения свободных денежных средств. Об этом сообщается на официальном сайте банка.

Новый срочный вклад открывается сроком на один год под 10% годовых. Минимальная сумма вклада составляет от 100 до 500 000 манатов наличными и безналичным способом через банковскую карту «Алтын Асыр».

Сделать вклад «Garaşsyzlygyň 34 ýyllygy» можно до 30 сентября.

За дополнительной информацией обращайтесь в центральный офис банка или его филиалы.

Контактный телефон: (+993 12) 44-44-44.

Электронная почта: info@senagatbank.com.tm