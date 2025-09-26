Ашхабад примет шестое заседание туркмено-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству

Шестое заседание Межправительственной туркмено-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству состоится в сентябре в Ашхабаде. О подготовке к встрече на очередном заседании Кабинета Министров в четверг сообщил заместитель председателя правительства Ходжамырад Гелдимырадов.

Как отметил вице-премьер, повестка встречи предусматривает обмен мнениями по развитию двустороннего партнёрства в торговле и экономике, энергетике, текстильной промышленности и транспорте, передают официальные СМИ Туркменистана.

Обсуждение также затронет сельское хозяйство, продовольственную сферу, охрану природы, управление водными ресурсами, социальные вопросы, науку, образование, здравоохранение, фармацевтику, культуру, спорт и туризм.

Для проведения заседания подготовлены проект протокола и соответствующее постановление.

Заслушав отчет, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал документ, утверждающий состав туркменской стороны комиссии.

Пятое заседание Межправительственной туркмено-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству состоялось 16 мая 2023 года в формате видеоконференции.