«Аркадаг» обыграл «Ахал» и стал двукратным обладателем Суперкубка Туркменистана по футболу

Футболисты «Аркадага» одержали победу над «Ахалом» в матче за Суперкубок Туркменистана по футболу.

Встреча, прошедшая в Ашхабаде на стадионе «Ниса», завершилась со счетом 3:0 в пользу «Аркадага». В составе победителей дублем отметился Алтымурад Аннадурдыев, еще один гол на счету Мирзы Бекназарова.

На 27-й минуте красную карточку получил футболист «Ахала» Довран Ходжамаммедов.

«Аркадаг» стал обладателем Суперкубка Туркменистана второй раз подряд.