АБР инвестирует $77 млн в повышение квалификации медсестёр в Туркменистане

Азиатский банк развития (АБР) одобрил финансирование проекта по улучшению качества и увеличению числа медсестёр и акушерок в Туркменистане. На эти цели предусмотрены кредит на 75 миллионов долларов и грант в 2 миллиона долларов от Японского фонда процветающей и устойчивой Азии и Тихоокеанского региона (JFPR). Об этом сообщила в четверг пресс-служба банка.

Проект «Повышение качества и потенциала медсестринского дела» станет первым опытом АБР в туркменском здравоохранении. Он направлен на предоставление высококачественных медицинских услуг, расширение доступа к ним и укрепление системы медсестринского образования.

Проект предусматривает строительство нового устойчивого к климатическим условиям здания Ашхабадской школы медсестринского дела с современными аудиториями и лабораториями, комнатой отдыха для матерей, общежитиями и садом, где будут выращивать продукты для обучения принципам здорового питания. Также будут закуплены современные учебные и медицинские материалы, обновлены методики и учебные программы в соответствии с международными стандартами.

Общая стоимость инициативы составляет 98 миллионов долларов, из которых 23 миллиона выделяет правительство страны.

Проект направлен на укрепление роли медсестёр в системе здравоохранения, повышение квалификации преподавателей и специалистов, а также на развитие международного сотрудничества и обмен передовым опытом.

АБР — это международная финансовая организация, созданная для поддержки устойчивого экономического роста и развития стран Азии и Тихоокеанского региона через предоставление кредитов, грантов и технической помощи.