Туркменские бадминтонисты завоевали медали чемпионата Центральной Азии

Туркменские спортсмены впервые в истории страны завоевали медали на чемпионате Центральной Азии по бадминтону в Ташкенте.

В соревнованиях приняли участие 97 спортсменов из семи стран – Туркменистана, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Монголии и Казахстана. Турнир проводился в трех возрастных категориях: до 15 лет, до 17 лет и до 23 лет. Об этом сообщили в Федерации бадминтона Туркменистана.

Первую историческую медаль для Туркменистана завоевали Анастасия Куликова и Эвелина Ефремова в парном разряде среди девушек до 15 лет. В 1/8 финала туркменские спортсменки обыграли представительниц Кыргызстана, в четвертьфинале одержали победу над командой из Таджикистана. Несмотря на поражение в полуфинале от иранских бадминтонисток, юные спортсменки завоевали бронзовую медаль – первую в истории страны на международных соревнованиях по бадминтону.

Вторую бронзовую награду принесла смешанная пара Биллал Сарыев и Гульшен Аманова в категории до 23 лет. Туркменские спортсмены сначала победили представителей Кыргызстана, затем, проиграв в полуфинале команде Казахстана, согласно регламенту соревнований стали обладателями бронзовых медалей.

Параллельно с турниром состоялись переговоры между руководителями федераций бадминтона различных стран о развитии сотрудничества в данном виде спорта. Азиатская федерация бадминтона провела учебно-консультативный семинар по гендерному равенству. От Туркменистана в семинаре приняли участие два тренера.