Туркменистан налаживает связи с пакистанским университетом Бахрия

Делегация Посольства Туркменистана в Пакистане посетила исламабадский кампус университета Бахрия, где провела встречу с генеральным директором кампуса Наимом Сарваром и деканом факультета гуманитарных и социальных наук профессором Адамом Саудом. В состав делегации вошли посол Атаджан Мовламов и 1-й секретарь посольства Б.Язов.

Афиша концертов

Как сообщает МИД Туркменистана, стороны обсудили перспективы сотрудничества в образовательной и научной сферах, вопросы академического обмена и реализации совместных исследовательских проектов.

После встречи с руководством вуза туркменские представители провели лекцию на тему «Роль позитивного нейтралитета Туркменистана в укреплении мира и доверия».

Афиша концертов

После лекции студенты проявили большой интерес к теме и задавали вопросы, касающиеся развития двусторонних отношений Туркменистана и Пакистана, использования транзитно-транспортного потенциала региона, а также перспектив реализации энергетических проектов ТАПИ и ТАП.

Туркменские представители подробно ответили на все вопросы, подчеркнув, что энергетические проекты имеют стратегическое значение для региона. Особо отмечено, что молодое поколение специалистов, обучающихся сегодня, сыграет важную роль в укреплении межгосударственных связей в будущем, отмечает источник.