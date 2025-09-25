Трое студентов Туркменистана направлены на год в Японию по академическому обмену

Трое студентов Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огуз хана направлены в Японию на стажировку, которая продлиться с 1 октября 2025 года по 31 августа 2026 года. Об этом сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Данный визит осуществляется в рамках Меморандума о взаимопонимании по академическому обмену и сотрудничеству между Инженерно-технологическим университетом имени Огуз хана и Университетом Цукуба.

Программа обмена охватит такие направления, как инженерия, компьютерные науки, гуманитарные науки и передовые технологии.

Ожидается, что студенты, участвующие в программе, повысят свои профессиональные навыки, расширят академический опыт и в будущем станут высококлассными специалистами в своих областях.

Это сотрудничество также способствует дальнейшему укреплению дружеских отношений между Туркменистаном и Японией, отмечает источник.