Суперкубок Туркменистана по футболу-2025 разыграют «Аркадаг» и «Ахал»

«Аркадаг» и «Ахал» сыграют в матче за Суперкубок Туркменистана по футболу. Игра состоится 25 сентября на стадионе «Ниса» в Ашхабаде, начало в 16:00 по местному времени.

«Аркадаг» завоевал право на участие в Суперкубке как чемпион Высшей лиги Туркменистана сезона-2024 и обладатель Кубка страны. «Ахал» сыграет в матче на правах финалиста Кубка.

Для обеих команд это второй подряд матч за Суперкубок. Год назад «Аркадаг» одержал победу со счетом 3:1.

Розыгрыш Суперкубка Туркменистана проводится с 2005 года. Наибольшего успеха в турнире добился клуб «Алтын Асыр» – восемь побед.

Главным арбитром матча назначен Ахмед Бегназаров. В качестве ассистентов будут работать Аймурад Велиев и Хемра Аманмаммедов. Резервный судья – Ханмурад Гурбанов, инспектор матча – Какабай Сеидов.