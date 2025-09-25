Президент Туркменистана пригласил лидеров Португалии, Швейцарии на форум в Ашхабаде

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в среду в Нью-Йорке встретился с Президентом Португалии Марселу Ребелу де Соуза и Президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. В ходе встречи глава государства пригласил обоих лидеров на Международный форум, который пройдет 12 декабря в Ашхабаде.

Мероприятие приурочено к «Международному году мира и доверия» и 30-летию постоянного нейтралитета страны. Об этом сообщают официальные СМИ Туркменистана.

В беседе с лидером Португалии обсуждены перспективы расширения сотрудничества и поддержка совместных инициатив в ООН.

Встреча Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, 24 сентября, 2025 г., Нью-Йорк, США (Фото: TDH)

На встрече с главой Швейцарии внимание уделено развитию торгово-инвестиционных связей, сотрудничеству в финансовой сфере, фармацевтике и «зелёной» энергетике, а также культурно-гуманитарным проектам.

Стороны подчеркнули дружественный характер отношений и выразили уверенность в дальнейшем укреплении партнерства на принципах взаимного уважения и нейтралитета.

В рамках своего рабочего визита в Нью-Йорк Президент Туркменистана также встретился с наследным принцем Государства Кувейт шейхом Сабахом Аль-Халидом Аль-Сабахом, президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и королём Эсватини Мсвати III.