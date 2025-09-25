Президент Португалии высоко оценил миротворческую политику Туркменистана

В рамках рабочего визита в США Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с Президентом Португальской Республики Марселу Ребелу де Соуза, сообщает TDH. Главным итогом переговоров стало приглашение Президента Марселу Ребелу де Соуза принять участие в Международном форуме, который состоится 12 декаб­ря в Ашхабаде..

Собеседники подчеркнули высокий уровень взаимопонимания и дружественных отношений между двумя странами, основанных на принципах равенства и уважения. Было отмечено, что Туркменистан и Португалия активно взаимодействуют в рамках ООН, поддерживая и продвигая совместные инициативы.

Марселу Ребелу де Соуза выразил признательность за приглашение и подчеркнул значимость миротворческой политики Туркменистана, которая, по его словам, укрепляет международный авторитет страны и способствует глобальному диалогу.

В завершение встречи президенты подтвердили готовность развивать межгосударственные связи на благо народов Туркменистана и Португалии.