Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Ашхабадский конноспортивный комплекс, где ознакомился с ходом подготовки к празднованию 34-й годовщины независимости страны и процессом модернизации объекта, сообщает TDH.

В ходе визита Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул особое значение ахалтекинских коней в жизни туркменского народа. По его словам, благодаря проводимой политике вопросы развития отечественного конного спорта и увеличения численности чистокровных скакунов постоянно находятся в центре внимания государства.

В результате модернизации конноспортивный комплекс приобрел уникальный облик и полностью соответствует международным стандартам. Вся инфраструктура объекта усовершенствована в соответствии с современными требованиями и высокими экологическими нормами.

Председатель Халк Маслахаты обратил внимание на необходимость создания всех условий как для коней и наездников, так и для многочисленных гостей, которые примут участие в праздничных мероприятиях. Он подчеркнул важность обеспечения высокого организационного уровня конных состязаний.

Во время посещения Национальный Лидер туркменского народа лично оседлал скакуна по имени Ханбег и совершил круг по специальной площадке, проверив состояние скаковых дорожек и их песчаного покрытия.

Гурбангулы Бердымухамедов также посетил Ахалтекинский конный комплекс Президента Туркменистана, расположенный в предгорьях Копетдага, где в настоящее время ведутся работы по модернизации. Он дал рекомендации по созданию современных условий для эффективной тренировки лошадей и работы коневодов.

Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что ахалтекинские скакуны являются национальным достоянием и главным украшением праздников и торжеств в стране.