Золотые медали привезли студенты Туркменистана с Всемирного конкурса WSDG 2025

Студенты Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огуз хана блестяще выступив в Малайзии на Всемирном конкурсе по достижению ЦУР (World Sustainable Development Goal Challenge — WSDG 2025), вернулись на Родину с золотыми медалями. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Так, Сулейманмухаммет Шамухаммедов, студент 4 курса химико-технологического факультета удостоен золотой медали и высшей награды конкурса – премии «WSDG Innovation Grand Award». Он представил на конкурс исследовательскую работу «Научные основы производства зелёного цемента для устойчивого развития» по сокращению негативных воздействий на окружающую среду при производстве цемента. Особое внимание он уделил эффективному использованию энергии и внедрению экологически чистых методов производства данного широко используемого строительного материала. Работа Сулейманмухаммета получила высокую оценку ведущих мировых научных организаций и признана важным решением в области устойчивого развития. Напомним, что это очередная победа Сулейманмухаммета в этом году: он успешно участвовал в конкурсе BIICC-2025 в Малайзии и YISF в Индонезии.

Золотой медалью и специальным призом конкурса «Лучшая инновация в области устойчивого развития» награждена совместная работа «Инновационная технология получения чистого гипса из фосфогипса – отхода промышленности», подготовленная студентом 3 курса факультета химической технологии Аймыратом Халназаровым и студенткой 3 курса факультета химической инженерии Джемал Шариповой. Они представили разработку экономически выгодного и экологически безопасного метода получения чистого строительного гипса из фосфогипса — побочного продукта производства фосфорных удобрений и одного из экологически вредных промышленных отходов.

Значительный вклад в победу талантливых студентов внес научный руководитель национальной команды Туркменистана, старший преподаватель кафедры прикладной химии Инженерно-технологического университета, кандидат технических наук Атамырат Алтыев.

Конкурс, организованный совместно малазийским Мультимедийным университетом и Организацией молодых учёных Малайзии, принял более 2100 научных работ учащихся вузов из 15 стран мира, в том числе Малайзии, Индонезии, Таиланда, Филиппин, Бангладеш, Румынии, Бразилии, Сальвадора, Казахстана, Туркменистана, Боснии и Герцеговины, ОАЭ, Египта, Индии и Палестины.

Подобные выдающиеся достижения туркменских молодых ученых на престижных международных смотрах в условиях высокой конкуренции являются ярким свидетельством динамичного развития науки и образования в стране, а также укрепляют позиции Туркменистана в международном научном пространстве.