ЕБРР прогнозирует рост экономики Туркменистана на 6,3% в 2026 году

Экономика Туркменистана продолжит демонстрировать стабильное развитие в 2026 году, прогнозируют эксперты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). По их оценке, реальный ВВП вырастет на 6,3 процента, чему будет способствовать активное инвестирование в энергетику, инфраструктуру, сельское хозяйство и пищевую промышленность.

В первой половине 2025 года экономика уже показала всесторонний рост. Основными драйверами стали торговля, транспорт, сфера услуг и строительств. Об этом говорится в прогнозе ЕБРР для экономик стран Центральной Азии, опубликованном в четверг.

Капитальные вложения увеличились на 15,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, создавая новые возможности для туркменского бизнеса и поддерживая устойчивое развитие страны.

Европейский банк реконструкции и развития был основан в 1991 году 40 странами и двумя международными организациями. Сегодня банк работает в 34 странах, а его деятельность в Туркменистане началась в 1992 году. Миссия банка заключается в содействии финансовой устойчивости, развитии частного предпринимательства и создании институтов, способствующих укреплению деловых связей.