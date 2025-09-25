Гурбангулы Бердымухамедов проинспектировал модернизацию Ашхабадского конноспортивного комплекса

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов в среду посетил Ашхабадский конноспортивный комплекс, где проверил ход подготовки к празднованию 34-й годовщины независимости страны и осмотрел результаты модернизации объекта.

Как сообщают официальные СМИ Туркменистана, комплекс, отвечающий современным экологическим и международным стандартам, полностью готов к проведению праздничных мероприятий и скачек.

Бердымухамедов подчеркнул важность создания комфортных условий как для лошадей и наездников, так и для гостей. Он обратил внимание на качество скаковых дорожек и рекомендовал уделить особое внимание их покрытию, а также гармоничному сочетанию зелёных зон с инфраструктурой.

Председатель Халк Маслахаты отметил необходимость активного участия сейисов и коневодов в обсуждении вопросов развития отрасли. По его словам, туркменское коневодство должно опираться на национальные традиции и опыт, соответствуя при этом международным требованиям.

Затем Гурбангулы Бердымухамедов направился в Ахалтекинский конный комплекс Президента Туркменистана в предгорьях Копетдага, где также ведётся модернизация. Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул значение регулярного ухода за ахалтекинцами как национальным достоянием, а также поддержки труда коневодов, сохраняющих славу «небесных» скакунов.

День независимости Туркменистана — один из ключевых государственных праздников, который традиционно сопровождается масштабными культурными и спортивными мероприятиями. Особое внимание уделяется проведению праздничных конных скачек, подготовка к которым осуществляется на высоком организационном уровне.