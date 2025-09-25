В Туркменистане идет регистрация на участие в конкурсе стартапов в сфере IT

В Туркменистане для молодёжи объявлен конкурс стартапов в сфере информационных технологий под названием «Туркменистан – страна возможностей».

Конкурс, приуроченный к 30-летию постоянного нейтралитета страны, проводят Министерство образования, Центральный совет Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и Центральный совет Молодежной организации имени Махтумкули.

Как сообщает «Туркменистан: золотой век», к участию в конкурсе приглашаются учащиеся старших классов средних школ, студенты вузов, преподаватели, предприниматели, участники стартап-команд, независимые авторы инновационных идей, специалисты ИТ-сектора и креативных индустрий.

Желающим принять участие необходимо до 22 октября предоставить свои бизнес-проекты в Ашхабадский городской комитет Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана по адресу: Ашхабад, проспект С.Туркменбаши, 81, 3 этаж.

Каждый автор имеет право подать на рассмотрение экспертной комиссии только один проект.

Для авторов работ, прошедших предварительный отбор, будет организована обучающая программа (буткемп).

Бизнес-проекты участников будут оцениваться по следующим критериям:

Инновационность – новизна и оригинальность проекта;

Социально-экономическая значимость – вклад в развитие страны, решение приоритетных задач;

Реализация – техническая и организационная реализация проекта;

Бизнес-модель – экономическая эффективность, возможности монетизации;

Командная работа – социальные навыки участников;

Презентация – ясность, убедительность и уровень подготовки.

Подведение итогов конкурса состоится 25 ноября. Победителями будут объявлены 6 авторов лучших стартапов, среди которых распределятся призовые места: 1 первое, 2 вторых и 3 третьих.

Победители будут награждены почетными грамотами от Министерства образования Туркменистана, Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и Центрального совета Молодежной организации Туркменистана им.Махтумкули и ценными подарками от главного спонсора конкурса Хозяйственного общества «ТМТ Consulting Group».

Поощрительные призы будут вручены авторам бизнес-проектов, отмеченных организаторами.

Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана окажет активное содействие в привлечении инвесторов для реализации экономически выгодных и перспективных проектов, победивших и отличившихся в конкурсе.

Дополнительную информацию по конкурсу можно узнать по номерам: (+993 12) 22-71-93, 22-74-07, 22-70-38.