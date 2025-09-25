В выставочном центре изобразительных искусств Ашхабада открыта праздничная выставка

В выставочном центре изобразительных искусств Министерства культуры Туркменистана открыта художественная выставка, посвященная предстоящему празднованию Дня независимости страны.

На выставке представлено свыше 140 экспонатов: живопись, керамические, ювелирные, скульптурные произведения, куклы, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Центральное место второго этажа заняли картины, выполненные непосредственно в теме предстоящего праздника – «Родина братской дружбы» Шохле Баккаловой, «Счастливое детство» Айгозель Аннамурадовой, «Мелодия независимости» Гызылгуль Худайбердыевой.

Народный художник Туркменистана Реджепмухаммет Бердыев представил три свои картины «Перед экзаменом», «Полдник» и «Девушки с кувшинами».

Ирина Долгова представила триптих под общим названием «Туркменские традиции», куда вошли работы «Прядильщица», «Бабушкин плов», «Гончар»- картины круглой формы.

Сапармамед Мередов представил графические портреты выдающихся деятелей искусства – Джемал Сапаровой, Бабасары Аннамурадова, Клычмурада Ярмамедова, Сарагта Бабаева и Бяшима Нурали.

Порадовала посетителей своей неистощимой фантазией керамист Дильбер Умарова — композиции «Семья», «Три девушки», «Тамдырчи», «Кувшины любви» в очередной раз имели большой успех.

Дизайнер Дома культуры города Анау Гулялек Бабакулова представила на выставку коллекцию из 28 кукол в национальной одежде.