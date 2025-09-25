Авиакомпания «Туркменистан» сократит количество ежедневных рейсов Ашхабад – Туркменбаши до двух

Авиакомпания «Туркменистан» с 1 октября сократит количество ежедневных рейсов по маршруту Ашхабад – Туркменбаши с трех до двух. Об этом свидетельствует новое расписание, опубликованное на официальном сайте перевозчика.

По остальным внутренним направлениям частота полетов останется прежней. Так, авиакомпания продолжит выполнять пять рейсов в неделю по маршруту Ашхабад — Балканабад, столько же – на направлении Ашхабад — Дашогуз. На маршруте Ашхабад — Туркменабад будут выполняться шесть рейсов, Ашхабад — Мары – три рейса, Ашхабад — Керки – два рейса в неделю.

Кроме того, авиакомпания обеспечит прямое авиасообщение между региональными центрами: Дашогуз будет связан с Балканабадом, Туркменабадом и Мары, Туркменабад – с Балканабадом, а также Мары и Керки – с Балканабадом.

В авиакомпании отмечают, что время вылета может корректироваться в зависимости от эксплуатационных требований. Ряд поздних рейсов прибывает в пункт назначения на следующий день.

Подробная информация о расписании, включая дни выполнения полетов и точное время отправления и прибытия, размещена на официальном сайте авиакомпании «Туркменистан». Пассажирам рекомендуется заблаговременно уточнять актуальные данные о рейсах.