Туркменистан и Китай обсудили расширение стратегического партнёрства и инновационных проектов
22 сентября 2025 года заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов провёл встречу с заместителем Генерального секретаря Народного правительства города Ханчжоу Сюй Циншанем. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы всестороннего стратегического партнёрства между двумя странами, отметив, что регулярные контакты на высоком уровне способствуют дальнейшему укреплению двусторонних связей.
Как сообщает МИД Туркменистана, особое внимание было уделено развитию региональных и культурно-гуманитарных связей, а также совместным проектам в сфере инноваций, искусственного интеллекта и высоких технологий, включая инициативы «умного города» и модернизацию городской инфраструктуры. Туркменская сторона предложила активизировать научно-образовательное сотрудничество, наладив взаимодействие между Университетом Ханчжоу Дяньцзы и ведущими туркменскими вузами.
Отдельно была отмечена высокая оценка города Аркадаг, который 13 марта 2025 года получил Сертификат совершенства от Университета Ханчжоу Дяньцзы как выдающийся зелёный и экологически чистый населённый пункт. Также обсуждались перспективы спортивных обменов, способствующих укреплению дружбы между народами двух стран.