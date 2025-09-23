Следующим генеральным секретарем ООН может впервые стать женщина

Следующим генеральным секретарем Организации Объединенных Наций может впервые в истории стать женщина, сообщает агентство Bloomberg. Впервые в истории девяти руководителей ООН все были мужчинами, однако последние резолюции и призывы к переменам ставят вопрос о гендерном равенстве на первый план.

В сентябре была принята резолюция, призывающая членов организации «серьезно обдумать» кандидатуры женщин при выборе нового генерального секретаря. Среди возможных претендентов называются бывший премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, бывший комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет и заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед.

Генеральный секретарь ООН назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности, который проводит предварительный отбор кандидатов и может наложить вето на предложенные кандидатуры. Текущим девятым генсеком организации является Антониу Гутерриш, который исполняет свои обязанности с 1 января 2017 года.