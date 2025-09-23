Сердар Бердымухамедов принял участие в пленарном заседании высокого уровня Генассамблеи ООН

В рамках рабочего визита в Соединённые Штаты Америки Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, посвящённом 80-летию образования Организации. Мероприятие, прошедшее в зале Генассамблеи, собрало руководителей государств и представителей международного сообщества, сообщает TDH.

Заседание открылось выступлениями хора «Sing for Hope», хора Метрополитен-опера и пианиста Дэвида Уоткинса. С приветственным словом к участникам обратилась Председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок, после чего был продемонстрирован фильм об истории и роли ООН. Далее выступил Генеральный секретарь Организации Антониу Гутерриш, а также ряд известных политических и общественных деятелей, подчеркнувших значимость ООН в деле мира, устойчивого развития и защиты прав человека.

Туркменистан, как первое в мире государство, чей нейтралитет трижды признан Генассамблеей ООН, уделяет особое внимание вопросам укрепления доверия и сотрудничества на международной арене. По инициативе Ашхабада были приняты такие резолюции, как «2023 год – Международный год диалога как гарантии мира» и «2025 год – Международный год мира и доверия», что стало признанием вклада страны в укрепление глобальной безопасности.

Совпадение юбилеев – 80-летия ООН и 30-летия нейтралитета Туркменистана – подчёркивает тесную связь между деятельностью Организации и внешнеполитическим курсом Туркменистана, основанным на принципах мира, диалога и равноправного партнёрства.