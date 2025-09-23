Президент Туркменистана встретился с Генсеком ООН в Нью-Йорке

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем в понедельник в Нью-Йорке.

Как сообщает пресс-служба организации, Генсек поблагодарил главу Туркменистана за организацию Третьей конференции ООН по странам без выхода к морю, прошедшей с 3 по 8 августа в Авазе.

Стороны обсудили инициативы Туркменистана, направленные на укрепление международного мира и доверия. Генсек ООН отметил поддержку Ашхабадом инициативы «ООН 80» и Пакта ради будущего.

Президент Туркменистана прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом в понедельник для участия в заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН. Открытие Общих дебатов юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится 23 сентября. Всего ожидается выступление 97 глав государств.