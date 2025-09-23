Президенты Туркменистана, Узбекистана обсудили реализацию совместных проектов в промышленности, энергетике

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 22 сентября провёл телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевымв ходе которого обсуждены планы по наращиванию товарооборота и продвижение проектов кооперации в промышленности и энергетике.

Узбекский лидер тепло поздравил главу Туркменистана с днём рождения, пожелав здоровья, благополучия и процветания туркменскому народу. Об этом сообщает пресс-служба служба Президента Узбекистана.

Стороны отметили активное развитие политического диалога и укрепление межведомственных контактов, подтвердив намерение расширять отношения добрососедства и стратегического партнёрства.

Завершается строительство приграничной торговой зоны «Шават–Дашогуз». Планируется проведение Форума регионов, специализированной выставки, а также Дней культуры и кино Туркменистана в Узбекистан Президенты также согласовали график предстоящих встреч на высшем уровне и обменялись мнениями по ключевым вопросам региональной повестки.

В завершение разговора Шавкат Мирзиёев ещё раз поздравил Сердара Бердымухамедова и народ Туркменистана с приближающимся Днём независимости страны.