Международная выставка по здравоохранению, образованию и спорту пройдет в Ашхабаде 10-12 октября

В Ашхабаде с 10 по 12 октября 2025 года пройдет международная выставка «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства». Об этом сообщает организационный комитет мероприятия.

Выставку совместно проводят Министерство здравоохранения и медицинской промышленности, Министерство образования, Государственный комитет по физической культуре и спорту совместно с Торгово-промышленной палатой Туркменистана.

Организаторы приглашают принять участие в выставке специалистов и экспертов отраслевых министерств и ведомств Туркменистана, представителей Союза промышленников и предпринимателей, а также туркменских и зарубежных бизнесменов и компании.

Мероприятие состоится в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана по адресу: Ашхабад, Чандыбиль шаёлы, 143.

Выставка будет работать: 10 и 11 октября с 10:00 до 18:00, 12 октября — с 10:00 до 15:00.