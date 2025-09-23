Иностранные инвесторы закупили туркменский газ и топливо на $7,4 млн

На минувшей неделе на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана было зарегистрировано 22 сделки на экспорт и внутренний рынок. Иностранные бизнесмены из Афганистана приобрели сжиженный газ и гидроочищенное дизельное топливо, произведённые на предприятиях ГК «Türkmennebit» и «Türkmengaz», рассчитавшись иностранной валютой.

Кроме того, представители Объединённых Арабских Эмиратов и Гонконга заключили сделки на покупку густого экстракта солодкового корня, минеральной столовой газированной воды и безалкогольных газированных напитков. Общая сумма экспортных сделок превысила 7,435 миллиона долларов США.

На внутреннем рынке отечественные предприниматели приобрели нефтяной дорожный битум и полипропилен производства ГК «Türkmennebit» на сумму 62,5 миллиона манатов.