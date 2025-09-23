Глава МИД Туркменистана встретился с заместителем госсекретаря США в Нью-Йорке

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов 22 сентября провел встречу с заместителем государственного секретаря США Кристофером Ландау на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, уделив особое внимание развитию экономического сотрудничества, включая инвестиционные и технологические направления.

В рамках встречи была подчеркнута значимость Туркмено-американского бизнес-совета, который объединяет ведущие компании США и содействует расширению деловых связей. Стороны также обменялись мнениями по ряду международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.

20 августа 2025 года заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с государственным секретарём США Марко Рубио в Вашингтоне.