Глава МИД Туркменистана встретился заместителями Генсека ООН

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов 22 сентября в Нью-Йорке провёл встречу с заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Обсуждалось сотрудничество Туркменистана с системой ООН в сфере поддержания мира, укрепления международной безопасности и развития превентивной дипломатии, включая деятельность Регионального центра ООН для Центральной Азии. Особое внимание уделялось инициативе Туркменистана о провозглашении 2025 года Международным годом мира и доверия и включению в повестку Генассамблеи вопроса «Нейтралитет – во имя мира и безопасности».

В тот же день Мередов встретился с заместителем Генсека и высоким представителем по делам наименее развитых, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных государств Рабаб Фатимой. Обсуждались итоги Третьей конференции ООН по странам без выхода к морю (LLDC3), реализация Авазинской политической декларации и Программы действий на 2024–2034 годы. Туркменская сторона подтвердила готовность использовать площадку Генассамблеи для продвижения решений LLDC3 и проведения совместных мероприятий по устойчивому развитию.

Кроме того, Мередов провёл встречу с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей. Обсуждались перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, экономической и гуманитарной сферах, активизация взаимодействия на международных площадках и регулярные контакты между внешнеполитическими ведомствами. В числе приоритетных направлений – здравоохранение, сельское хозяйство, спорт, туризм и другие отрасли.