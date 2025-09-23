В Казахстане ждут Президента Туркменистана с официальным визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова посетить республику с официальным визитом. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Афиша концертов

«С нетерпением ожидаю вашего приезда в Казахстан с официальным визитом, что станет важной вехой в летописи двусторонних отношений и придаст мощный импульс всему спектру межгосударственного взаимодействия», – цитирует издание казахстанского лидера.

Приглашение прозвучало в поздравительном послании по случаю 44-летия Президента Туркменистана, которое отмечалось 22 сентября. В послании Токаев отметил личный вклад Сердара Бердымухамедова в укрепление казахско-туркменских отношений.

«Высоко ценю ваш личный вклад в укрепление казахско-туркменских многогранных отношений. Уверен, что общими усилиями мы сможем в полной мере реализовать огромный потенциал двустороннего сотрудничества, в том числе в интересах стабильности и безопасности Центральной Азии», – говорится в поздравлении.

Афиша концертов

Касым-Жомарт Токаев пожелал Сердару Бердымухамедову «неиссякаемой энергии, семейного благополучия и новых успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского Туркменистана».