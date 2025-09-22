Эрдоган поздравил Сердара Бердымухамедова с днём рождения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю его дня рождения, сообщает TDH.

Афиша концертов

В письме турецкий лидер выразил искренние пожелания здоровья, мира и долголетия как Президенту, так и его близким, отметив при этом укрепление дружбы между Турцией и Туркменистаном, основанной на общих языке, истории и культурных корнях.

Эрдоган подчеркнул важность продолжающегося сотрудничества двух стран на двусторонней и многосторонней платформах, включая Организацию тюркских государств, и выразил уверенность, что совместные усилия будут способствовать дальнейшему развитию отношений. Президент Турции также пожелал процветания и счастья всему туркменскому народу.