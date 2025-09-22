Шесть медалей завоевали самбисты сборной Туркменистана во второй день Кубка мира в Душанбе

Туркменские спортсмены завоевали две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали во второй день соревнований Кубка мира по самбо, который проходит в столице Таджикистана.

В женском спортивном самбо в весовой категории до 65 кг третье место заняла Джемал Овлягулыева.

В мужском боевом самбо золотые медали завоевали Ахмет Танрыбердыев (58 кг) и Иса Арсланов (71 кг). Серебряную награду в категории до 64 кг получил Санджарбек Авазбердыев. Бронзовыми призерами стали Сейдулла Акмаммедов (64 кг) и Абдулла Назаргельдыев (88 кг).

Кубок мира по самбо впервые проводится в Душанбе 20-21 сентября. В турнире принимают участие 180 спортсменов из 10 стран. В первый день соревнований туркменская команда завоевала пять медалей различного достоинства.