Туркменистан освоит более 40 млрд манатов капиталовложений до конца года

В рамках Программы социально-экономического развития и инвестиций на 2025 год до конца года в стране будет освоено 40 млрд 72 млн манатов капиталовложений, сообщил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на заседании Халк Маслахаты Туркменистана в пятницу в Ашхабаде.

Средства направят на строительство и модернизацию объектов производственного и социально-культурного назначения, передают официальные СМИ Туркменистана.

Реализация этих средств позволит возводить новые жилые дома, современные посёлки и сёла, а также создавать комфортные условия для граждан.

Главная цель экономической политики страны – повышение благосостояния народа. Создаются новые рабочие места во всех регионах, укрепляется социальная защищённость населения. До конца года планируется создание более 3 тысяч новых рабочих мест, добавил глава государства.

В ходе заседания туркменский лидер также поручил разработать и представить на рассмотрение Халк Маслахаты «Программу социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2026 году». На заседании Халк Маслахаты, приуроченном к 34-й годовщине независимости Туркменистана, обсуждены ключевые вопросы обеспечения благополучной жизни граждан и дальнейшего социально-экономического развития страны.