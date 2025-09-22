Президент Южной Кореи пригласил Президента Туркменистана на саммит «Корея–Центральная Азия»

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в поздравительном послании по случаю дня рождения Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова выразил надежду лично встретиться с туркменком лидером в 2026 году в ходе саммита «Корея–Центральная Азия», который пройдёт в Южной Корее и провести более углублённые дискуссии по вопросам развития двусторонних отношений. Об этом сообщили в понедельник официальные СМИ Туркменистана.

Глава корейского государства напомнил о состоявшемся недавно телефонном разговоре и подчеркнул, что с момента установления дипломатических отношений в 1992 году Туркменистан и Республика Корея последовательно развивают партнёрство, а с 2008 года сотрудничество вышло на уровень взаимовыгодного стратегического взаимодействия.

Ли Чжэ Мён отметил роль Туркменистана как ключевого партнёра Сеула в Центральной Азии и выразил уверенность, что совместные проекты корейских компаний будут способствовать укреплению экономических связей.

В завершение он передал тёплые поздравления Национальному лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову.

Ранее Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов пригласил Президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна принять участие в международном форуме, который состоится 12 декабря в Ашхабаде по случаю «Международного года мира и доверия» и 30-летия нейтралитета страны.