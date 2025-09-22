Президент Туркменистана поздравил руководство и народ Армении с Днем независимости

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравления Президенту Армении Ваагну Хачатуряну, премьер-министру Армении Николу Пашиняну, а также всему народу страны по случаю Дня независимости, сообщает TH.

«Отметив, что традиционно дружественные отношения между Туркменистаном и Республикой Армения основаны на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия, глава государства выразил убеждённость, что двустороннее сотрудничество, установленное по различным направлениям, будет и впредь развиваться и укрепляться на благо обоих народов», – говорится в сообщении.

Сердар Бердымухамедов пожелал Ваагну Хачатуряну и Николу Пашиняну крепкого здоровья и счастья, а всему народу Армении – мира, прогресса и процветания.